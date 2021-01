Roma, guasto informatico alla Sapienza, lezioni ed esami sospesi (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'annuncio della rettrice Antonella Polimeni. La protesta degli studenti, che lamentano la scarsità di informazioni e la poca tempestività delle comunicazioni per chi doveva discutere la laurea in presenza o via web Leggi su repubblica (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'annuncio della rettrice Antonella Polimeni. La protesta degli studenti, che lamentano la scarsità di informazioni e la poca tempestività delle comunicazioni per chi doveva discutere la laurea in presenza o via web

WaldoVanVerhoek : RT @SkyTG24: Università, lezioni ed esami sospesi alla Sapienza per un guasto informatico - SkyTG24 : Università, lezioni ed esami sospesi alla Sapienza per un guasto informatico - giornaleradiofm : Guasto informatico, lezioni ed esami sospesi alla Sapienza: (ANSA) - ROMA, 22 GEN - Lezioni, sedute di laurea ed es… - INRadionews : ?? Roma, Esplosioni in zona Prati. Distrutta una pizzeria Le esplosioni sembrerebbero essere dovute da un guasto ad… - iltrenoromalido : #RomaLido, assembramento all'ora di punta: treno guasto, corse rimodulate e utenti ammassati -

Ultime Notizie dalla rete : Roma guasto Roma-Lido, assembramento all'ora di punta: treno guasto, corse rimodulate e utenti ammassati RomaToday Roma: quadro elettrico in fiamme a Prati, passanti fatti allontanare

Momenti di apprensione venerdì mattina in via Marcantonio Colonna, accanto a una pizzeria. Il guasto forse provocato da un sovraccarico del’impianto esterno. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

lezioni ed esami sospesi alla Sapienza

(ANSA) – ROMA, 22 GEN – Lezioni, sedute di laurea ed esami che prevedono l’utilizzo dei servizi informatici, sospesi, oggi, all’Università La Sapienza di Roma a causa di un ...

Momenti di apprensione venerdì mattina in via Marcantonio Colonna, accanto a una pizzeria. Il guasto forse provocato da un sovraccarico del’impianto esterno. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.(ANSA) – ROMA, 22 GEN – Lezioni, sedute di laurea ed esami che prevedono l’utilizzo dei servizi informatici, sospesi, oggi, all’Università La Sapienza di Roma a causa di un ...