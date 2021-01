Reggio Calabria | “Scopelliti non ebbe ruolo nel fallimento di Multiservizi” | il Gup archivia

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Giuseppenonalcunneldella societàspa per questo l’inchiesta a suo carico deve chiudersi con unazione. A deciderlo è stato il Gup di, Giovanna Sergi, che ha accolto la richiesta già avanzata dai Pm., sottolineano i magistrati con chiarezza, nonalcunin quella vicenda, che pure gli è costata una poderosa macchina di fango. Laspa, infatti, nel 2012 ha subito lo scioglimento per infiltrazioni mafiose.ta con quella dianche la posizione dei membri del Cda e dei consulenti coinvolti nell’inchiesta....

_Carabinieri_ : Operazione anti ‘ndrangheta: #Carabinieri Reggio Calabria eseguono, in tutta Italia, 49 misure cautelari. Tra i rea… - Agenzia_Ansa : Bronzi di Riace, il museo di Reggio Calabria si prepara a celebrare il 50/mo del ritrovamento #ANSA - Corriere : ‘Ndrangheta, blitz nel Reggino: 49 arresti, ai domiciliari anche il sindaco di Rosarno - fiamma1990 : Il cimitero di Reggio Calabria ??????? #seitulamiacittà ? Sicuro @g_falcomata - tempostretto : Un nuovo articolo: (Bapr e Commerfidi rinnovano e rilanciano) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria

Strill.it

REGGIO CALABRIA - "Farò il sindaco in maniera continuativa, insieme ai miei collaboratori, fino all'ultimo giorno del mio mandato e, contestualmente, diventerò presidente della Regione Calabria ...Per le elezioni politiche del 4 marzo 2018 il segretario regionale dell’Udc Franco Talarico si candidò alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale Calabria 2, Reggio Calabria. Per circa 1500 v ...