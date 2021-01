Questi hamburger Conad marroni all’interno non sono necessariamente avariati (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 19 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video pubblicato il 17 gennaio su Facebook. Il video in Questione dura complessivamente 1 minuto e 29 secondi ed è stato girato, come specificato dalla voce fuori campo, il 15 gennaio 2020. Nel filmato vediamo un uomo e una donna (i cui volti non vengono mai inquadrati) intenti ad aprire una confezione di hamburger venduti dalla catena di supermercati Conad – acquistati in un negozio con sede a Padova – per dimostrare che Questi fossero avariati ben prima della data di scadenza. «Gli hamburger sono belli rossi fuori» spiega la voce della donna non inquadrata, che procede con l’apertura della confezione e infine divide in due ... Leggi su facta.news (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 19 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video pubblicato il 17 gennaio su Facebook. Il video inone dura complessivamente 1 minuto e 29 secondi ed è stato girato, come specificato dalla voce fuori campo, il 15 gennaio 2020. Nel filmato vediamo un uomo e una donna (i cui volti non vengono mai inquadrati) intenti ad aprire una confezione divenduti dalla catena di supermercati– acquistati in un negozio con sede a Padova – per dimostrare chefosseroben prima della data di scadenza. «Glibelli rossi fuori» spiega la voce della donna non inquadrata, che procede con l’apertura della confezione e infine divide in due ...

