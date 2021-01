Poliziotto ucciso, una targa in memoria di Pasquale Apicella sul luogo dell’omicidio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Domani, sabato 23 gennaio alle ore 11 il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l’assessore alla toponomastica Alessandra Clemente interverranno alla cerimonia di apposizione di una targa (Via Tommaso Cornelio angolo Calata Capodichino) in memoria di Pasquale Apicella, assistente della Polizia di Stato morto nel tragico speronamento dell’auto di servizio mente inseguiva un veicolo con a bordo dei rapinatori. Interverranno, oltre alla moglie e ai figli, il prefetto Marco Valentini e il questore Alessandro Giuliano. Nell’occasione verranno deposte due corone di alloro del sindaco di Napoli e del Capo della Polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Domani, sabato 23 gennaio alle ore 11 il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l’assessore alla toponomastica Alessandra Clemente interverranno alla cerimonia di apposizione di una(Via Tommaso Cornelio angolo Calata Capodichino) indi, assistente della Polizia di Stato morto nel tragico speronamento dell’auto di servizio mente inseguiva un veicolo con a bordo dei rapinatori. Interverranno, oltre alla moglie e ai figli, il prefetto Marco Valentini e il questore Alessandro Giuliano. Nell’occasione verranno deposte due corone di alloro del sindaco di Napoli e del Capo della Polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

poliziadistato : #inostricaduti #QuesturaPalermo ricorda Natale Mondo, poliziotto ucciso dalla mafia nel 1988 Era scampato all'atten… - awanasgh : @emabignardi @LaBombetta76 @HermanniTest @Selamet961 sai com'è un tentatativo di golpe non è cosa che capita tutti… - AleRinaldi75 : RT @StefanoMacale: il #14gennaio 1988 veniva ucciso di fronte alla moglie #NataleMondo poliziotto bravo e coraggioso che aveva lavaorato co… - simokuk : @MBorromini @AntonellaCiam Siamo sicuri che uno stato dominato dai talebani sia uno stato di diritto? Molti scappan… - mammasi68 : RT @IoioPk001: @lauraboldrini Come quando disse 'ci auguriamo che il poliziotto che ha ucciso Floyd non avesse voluto fare del male ma solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Poliziotto ucciso Morto in un agguato il papà di Luigi Caiafa, il 17enne ucciso da un poliziotto durante una rapina Fanpage.it Bruno Contrada, la Cassazione annulla il risarcimento: processo da rifare

Ennesimo colpo di scena nella vicenda processuale dell’ex numero due del servizio segreto civile (Sisde). La Corte ha annullato con rinvio alla corte d’Appello la sentenza che gli aveva riconosciuto 6 ...

E’ tornato a casa il cane poliziotto Arlo ferito a colpi di pistola, raccolti online oltre 73mila dollari per salvargli la vita

Una ferita molto seria come spiega il veterinario Jen Warnock che lo ha operato: «E' un miracolo che Arlo sia ancora vivo. La vertebra C6 è stata distrutta, il proiettile che l’avrebbe ucciso ha manca ...

Ennesimo colpo di scena nella vicenda processuale dell’ex numero due del servizio segreto civile (Sisde). La Corte ha annullato con rinvio alla corte d’Appello la sentenza che gli aveva riconosciuto 6 ...Una ferita molto seria come spiega il veterinario Jen Warnock che lo ha operato: «E' un miracolo che Arlo sia ancora vivo. La vertebra C6 è stata distrutta, il proiettile che l’avrebbe ucciso ha manca ...