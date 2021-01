Pallanuoto, Preolimpico 2021: il Setterosa vince in controllo su Israele. Domani l’Ungheria per Tokyo 2021 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una vera e propria formalità. Un incontro senza storia, sin dalla vigilia, nel quale non c’era bisogno di dare il massimo. Tante imprecisioni, tensione tutt’altro che alta, ma la vittoria è arrivata ed è stata, come previsto, nettissima. Il Setterosa batte, in quel di Trieste, Israele per 15-6 nei quarti di finale del torneo Preolimpico di Pallanuoto femminile. Domani l’appuntamento forse più importante della stagione: nella semifinale con l’Ungheria ci si gioca, infatti, l’ultimo pass a disposizione per i Giochi di Tokyo 2021. Come detto, oggi non c’era bisogno di andare sopra ritmo. In ogni caso le azzurre hanno chiuso la pratica sin dalle prime battute. 3-0 nel primo quarto con a segno Marletta, Garibotti e Giustini, 6-1 a metà gara ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una vera e propria formalità. Un incontro senza storia, sin dalla vigilia, nel quale non c’era bisogno di dare il massimo. Tante imprecisioni, tensione tutt’altro che alta, ma la vittoria è arrivata ed è stata, come previsto, nettissima. Ilbatte, in quel di Trieste,per 15-6 nei quarti di finale del torneodifemminile.l’appuntamento forse più importante della stagione: nella semifinale conci si gioca, infatti, l’ultimo pass a disposizione per i Giochi di. Come detto, oggi non c’era bisogno di andare sopra ritmo. In ogni caso le azzurre hanno chiuso la pratica sin dalle prime battute. 3-0 nel primo quarto con a segno Marletta, Garibotti e Giustini, 6-1 a metà gara ...

