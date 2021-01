Mira Furlan, muore l’attrice di Lost e Babylon 5 all'età di 65 anni (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'indimenticabile Danielle Rousseau di Lost, Mira Furlan, è morta all'età di soli 65 anni. La notizia è apparsa sul profilo Twitter dell'attrice, che ha interpretato anche Delenn in Babylon 5. Sembra che Mira Furlan fosse malata da tempo. Leggi su nospoiler (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'indimenticabile Danielle Rousseau di, è morta all'età di soli 65. La notizia è apparsa sul profilo Twitter dell'attrice, che ha interpretato anche Delenn in5. Sembra chefosse malata da tempo.

ilpost : È morta l’attrice Mira Furlan, nota per aver interpretato Danielle Rousseau in “Lost” - SkyTG24 : È morta l’attrice Mira Furlan: era stata Danielle Rousseau in 'Lost' - repubblica : È morta Mira Furlan, era Danielle Rousseau di 'Lost' - mojamarmelada : R.I.P. Mira Furlan - AntSantor : RT @TheLOSTworld_: Devastating news. RIP Mira Furlan. -