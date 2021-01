Luisa Ranieri più invecchia più è bella | donna di classe incanta i fan – FOTO

Leggi su yeslife

(Di venerdì 22 gennaio 2021) La splendente attrice e conduttrice televisiva italiana condivide con i suoi 292.000 followers uno scatto sublime! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) La, sulla didascalia del post, scrive: “There’s always light if we are brave enough to see it“. Tradotto significa: “C’è sempre luce se abbiamo L'articolo proviene da YesLife.it.