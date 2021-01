Lombardia: Mirabelli (Pd), ‘Regione fuori controllo, giunta si dimetta’ (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos) – “Sembrerebbe quasi certo che Regione Lombardia abbia sbagliato a raccogliere e trasmettere i dati al Ministero, determinando così il suo inserimento in zona rossa. E’ da una settimana che Fontana e i suoi strepitano e parlano di punizione del Governo, una punizione che si sarebbero autoinflitti”. Così in una nota il senatore del Partito Democratico Franco Mirabelli. “Fontana e la sua giunta sono arrivati al capolinea da tempo, ma stavolta non hanno davvero più scuse. Un’amministrazione fuori controllo e in stato confusionale può solo fare altri danni in una fase tanto delicata per la lotta alla pandemia e la campagna vaccinale. Ora dimissioni”, conclude. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos) – “Sembrerebbe quasi certo che Regioneabbia sbagliato a raccogliere e trasmettere i dati al Ministero, determinando così il suo inserimento in zona rossa. E’ da una settimana che Fontana e i suoi strepitano e parlano di punizione del Governo, una punizione che si sarebbero autoinflitti”. Così in una nota il senatore del Partito Democratico Franco. “Fontana e la suasono arrivati al capolinea da tempo, ma stavolta non hanno davvero più scuse. Un’amministrazionee in stato confusionale può solo fare altri danni in una fase tanto delicata per la lotta alla pandemia e la campagna vaccinale. Ora dimissioni”, conclude. L'articolo CalcioWeb.

