Lombardia finita in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, l'Iss lo sbugiarda: "Regione ha corretto i dati con una rettifica" (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Lombardia è finita in zona rossa per via di un suo errore. Mentre il governatore Attilio Fontana accusava il governo di aver punito i lombardi e con la neo-assessore Letizia Moratti ha presentato pure ricorso al Tar, in realtà se dieci milioni di abitanti sono rimasti una settimana con i negozi chiusi e i limiti agli spostamenti, la colpa è dei dati sbagliati forniti dalla stessa Regione che hanno di conseguenza sballato il valore Rt. La spiegazione è contenuta in una relazione tecnica dell'Istituto superiore di sanità: i dati della sorveglianza epidemiologica fornita dalla Lombardia il 20 gennaio 2021, si legge, "cambiano il numero di soggetti sintomatici notificati dalla stessa ...

