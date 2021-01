Liverpool, Wijnaldum: «Non so perché non riusciamo a segnare, non siamo lucidi» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Georginio Wijnaldum ha parlato al termine della partita persa contro il Burnley Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sports al termine della sconfitta casalinga in Premier League contro il Burnley. «Stiamo attraversando davvero un momento difficile. Prima della partita avevamo buone sensazioni per la sfida contro il Burnley. Volevamo giocare e avere un buon possesso palla. Abbiamo usato sicuramente ogni mezzo per vincere. Ma adesso in questo momento facciamo fatica a segnare. Difficile da spiegare e non sappiamo perché. Le persone da fuori diranno che non abbiamo fiducia ma io credo non sia così. Se tiri tutti i palli addosso al portiere è perché non siamo stati lucidi e ‘avidi’. Dobbiamo andare avanti e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Georginioha parlato al termine della partita persa contro il Burnley Georginio, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sports al termine della sconfitta casalinga in Premier League contro il Burnley. «Stiamo attraversando davvero un momento difficile. Prima della partita avevamo buone sensazioni per la sfida contro il Burnley. Volevamo giocare e avere un buon possesso palla. Abbiamo usato sicuramente ogni mezzo per vincere. Ma adesso in questo momento facciamo fatica a. Difficile da spiegare e non sappiamo. Le persone da fuori diranno che non abbiamo fiducia ma io credo non sia così. Se tiri tutti i palli addosso al portiere ènonstatie ‘avidi’. Dobbiamo andare avanti e ...

Premier League - Il Liverpool cade ad Anfield dopo 4 anni: che colpo del Burnley

