Legacies | l’omaggio a The Vampire Diaries nell’episodio musical

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 22 gennaio 2021) I personaggi dicelebrano Theche andrà in onda il 4 febbraio su The CW Di episodine abbiamo visti a bizzeffe all’interno delle serie televisive: c’è stato l’iconico La vita è un, di Buffy l’ammazzavampiri; Lei odia giacca e cravatta, il centesimo episodio di How I met your mother; poi è stato il turno de La canzone nel tuo cuore, durante la sesta stagione di Once Upon a Time, e ancora quelli meno riusciti come I calzini rossi (Settimo Cielo) e Hollywood, Hollywood (Dr. House), e tanti altri ancora. La moda deiha letteralmente invaso il mondo delle serie TV, che ci hanno regalato numerosi episodi più o meno memorabili nel corso degli anni. Neanche, ...