La prima scalata del K2 in inverno | Nirmal Purja è salito senza ossigeno

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Per la prima volta la vetta del K2, la seconda montagna più alta del mondo con i suoi 8611 metri, è stata conquistata durante la stagione invernale. A compiere la storica impresa sono stati dieci alpinisti nepalesi che, unendo le forze, hanno regalato questo successo al loro paese, il Nepal. E, come ha chiarito l’alpinista Nirmal Purja, senza l’uso dell’ossigeno supplementare.

