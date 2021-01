La moda stupida di definire “geni” le donne che scrivono libri normali

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Nell’ultimo film che diresse George Cukor ci sono i due modi in cui si può fare la scrittrice. È un film di quarant’anni fa, quando non solo erano solo due i modi, ma solo due erano persino i generi sessuali, quindi abbiate pazienza: sto per fare delle notazioni antiquate. In quel film lì Jacqueline Bisset è, delle due amiche, l’intellettuale. Quella che scrive un libro ben recensito e benissimo premiato, e poi le viene il blocco e si tormenta. Candice Bergen è invece quella che fa le cose che ci si aspettano (stiamo parlando del 1981, per carità: oggi no, oggi non esistono aspettative, giammai) dalle: sposarsi, figliare. Candice Bergen si è trasferita in California e, quando Jacqueline Bisset la va a trovare, le dice la cosa che più terrorizza la gente di talento. Le dice: sai, anch’io ho scritto un libro. Mentre la bambina faceva i compiti. Bisset lo legge ...