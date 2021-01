Il mistero del progetto di Piazza Risorgimento: il Pd sannita chiede chiarezza (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del Pd sannita a firma del segretario Giovanni De Lorenzo e dei consiglieri comunali Floriana Fioretti, Marialetizia Varricchio e Luca Paglia: “La questione del progetto di Piazza Risorgimento è sempre più avvolta nel mistero invece che nel Ministero! Nessuno di fatto conosce l’ultima proposta formulata dalla Amministrazione Mastella, la cosiddetta “rimodulata”, che è stata inviata al Nucleo di monitoraggio della Presidenza del Consiglio per la conferma di un finanziamento di 7 milioni di euro destinati alla riqualificazione delle periferie e che invece si vorrebbe utilizzare per un palazzo sull’area dell’attuale terminal bus ed un parcheggio interrato in Piazza Risorgimento. Sappiamo solo che al momento tale ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del Pda firma del segretario Giovanni De Lorenzo e dei consiglieri comunali Floriana Fioretti, Marialetizia Varricchio e Luca Paglia: “La questione deldiè sempre più avvolta nelinvece che nel Ministero! Nessuno di fatto conosce l’ultima proposta formulata dalla Amministrazione Mastella, la cosiddetta “rimodulata”, che è stata inviata al Nucleo di monitoraggio della Presidenza del Consiglio per la conferma di un finanziamento di 7 milioni di euro destinati alla riqualificazione delle periferie e che invece si vorrebbe utilizzare per un palazzo sull’area dell’attuale terminal bus ed un parcheggio interrato in. Sappiamo solo che al momento tale ...

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd sannita a firma del segretario Giovanni De Lorenzo e dei consiglieri comunali Floriana Fioretti, Marialetizia Varricchio e Luca Paglia: “La questione del proget ...

