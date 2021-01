Francia, Google si arrende agli editori: pagherà i giornali online per i loro contenuti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Parigi, 22 gen – Soffia un vento nuovo? In Francia Google e l’Alleanza della stampa, associazione di categoria che rappresenta i quotidiani francesi, annunciano la firma di un accordo che permetterà la remunerazione delle testate online da parte del colosso di Silicon Valley. Lo scontro tra Google e la stampa in Francia Secondo una nota congiunta di Google e dell’associazione della stampa francese, l’accordo rappresenta “il culmine di molti mesi di trattative”. Tale contratto stabilisce i principi in base ai quali Google tratterà individualmente le condizioni di remunerazione i membri dell’Alleanza dei giornali e degli editori francesi, le cui pubblicazioni sono riconosciute come “informazioni politiche e generali” secondo la legge in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Parigi, 22 gen – Soffia un vento nuovo? Ine l’Alleanza della stampa, associazione di categoria che rappresenta i quotidiani francesi, annunciano la firma di un accordo che permetterà la remunerazione delle testateda parte del colosso di Silicon Valley. Lo scontro trae la stampa inSecondo una nota congiunta die dell’associazione della stampa francese, l’accordo rappresenta “il culmine di molti mesi di trattative”. Tale contratto stabilisce i principi in base ai qualitratterà individualmente le condizioni di remunerazione i membri dell’Alleanza deie deglifrancesi, le cui pubblicazioni sono riconosciute come “informazioni politiche e generali” secondo la legge in ...

AlessLongo : La reazione del Primo ministro: “Non accettiamo minacce” Non fare arrabbiare i canguri... Ma l'Australia è sempr… - PaeseRoma : In Francia, gli editori dei quotidiani strappano un accordo con Google per farsi pagare le notizie - IlPrimatoN : Nel 2019 la stampa francese aveva accusato Google di infrangere i diritti stabiliti dalla direttiva europea che tut… - t3m_templarii : RT @JvJean1971: @laura_lavespa Hai un piccolo templare in casa ( - JvJean1971 : @laura_lavespa Hai un piccolo templare in casa ( -