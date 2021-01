Federlogistica | Diga foranea di Genova formidabile occasione di ripartenza

(Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Unadi sviluppo, volano per la”.appoggia il progetto delladel porto di. L’è il dibattito indetto dall’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale per la realizzazione dell’infrastruttura, che vede coinvolte le associazioni, gli operatori portuali, i cittadini e tutti gli stakeholder che contribuiscono alla competitività del sistema. Per il presidente diLiguria, Davide Falteri, l’opera è destinata a potenziare non solo la capacità ricettiva e di transito dello scalo quale porta nel Mediterraneo, ma a contribuire a rendere competitivo l’intero sistema marittimo-portuale italiano nei mercati europei. “L’adeguamento, ...

FrancoP09848309 : RT @Conftrasporto: ????#Diga foranea di #Genova, @FALTERIDAVIDE #Federlogistica Liguria Conftrasporto: formidabile occasione di ripartenza… - BJLiguria : Nuova Diga Foranea, Federlogistica: «Formidabile occasione di sviluppo e volano per la ripartenza» -… - Confcommercio : RT @Conftrasporto: ????#Diga foranea di #Genova, @FALTERIDAVIDE #Federlogistica Liguria Conftrasporto: formidabile occasione di ripartenza… - Conftrasporto : ????#Diga foranea di #Genova, @FALTERIDAVIDE #Federlogistica Liguria Conftrasporto: formidabile occasione di ripart… - ferpress : Diga foranea di #Genova: #Federlogistica, formidabile occasione di ripartenza per ripartenza - Ferpress -

Ultime Notizie dalla rete : Federlogistica Diga

Il Messaggero

Il presidente Falteri: "Un atto imprescindibile per renderci competitivi con i porti del Nord Europa, ma che da solo non basta per fare della logistica un volano di crescita in un sistema globale, int ...(Teleborsa) – “Una formidabile occasione di sviluppo, volano per la ripartenza”. Federlogistica appoggia il progetto della Diga foranea del porto di Genova. L’occasione è il dibattito ...