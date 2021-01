Docenti con ore a disposizione o di potenziamento in DAD | come vengono utilizzati? Qual è il loro orario?

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempi di Didattica digitale integrata e tempo di didattica a distanza; più Lockdown, meno lezioni in presenza; piùin casa, meno sostituzioni colleghi assenti. Parliamo deicon ore a(obbligatorie, facenti parte dell'settimanale obbligatorio di servizio) e di; sappiamo che nelquadro, spesso sono previste ore di supplenza.è ilin DAD? Che tipo di attività svolgono in DDI? Le ore non effettuate vanno recuperate? L'articolo .

irpiniatimes1 : L’A.I.V.E.C. CONTRO LO STATO CON IL SOSTEGNO DI GENITORI E DOCENTI PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI - leseieventisei_ : Ieri la docente di sostegno mi ha detto che le altre docenti hanno fatto potenziamento con i ragazzi H. Se posso p… - antonioripa : -a quelli che... da docenti di economia (con tutto il rispetto dei veri docenti di economia a cui rinnovo tutta la… - aleflora : RT @SapienzaRoma: ???? Scrivere con Sapienza, la nostra Università ha un nuovo manuale di scrittura: il documento è stato redatto con l’autor… - descrittore : RT @SapienzaRoma: ???? Scrivere con Sapienza, la nostra Università ha un nuovo manuale di scrittura: il documento è stato redatto con l’autor… -

Ultime Notizie dalla rete : Docenti con

Orizzonte Scuola

Mercoledì 20 gennaio si è aperta la quarta edizione del Cantiere Genitori 4.0, ricca rassegna di appuntamenti per genitori, docenti ed educatori ...Ai fronti del SìDad e NoDad in provincia di Napoli finiscono per accodarsi, indirettamente, anche i vari sindaci che in base alle situazioni locali assumono decisioni in linea con l'una ...