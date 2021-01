Discarica nella Riserva di Monte Mario (Di venerdì 22 gennaio 2021) nella Riserva Naturale di Monte Mario è appena passato il Servizio Giardini del XV municipio del Comune di Rima, per svuotare i cestini lungo i percorsi superiori. Esternamente al muretto perimetrale del Centro Ippico Monte Mario, si è creata una Discarica di plastica e non solo. Contestualmente è stata segnalata la vandalizzazione dei sentieri da parte dei ciclisti che ne rendono il terreno scosceso è pericoloso per anziani e bambini, che non trovano più ne le staccionate ne la cartellonistica montate a suo tempo da Lega Ambiente. Molti bambini percorrono quotidianamente il sentiero che porta alla Riserva di Monte Mario entrando dal centro Don Orione, e potrebbero mettere a rischio la propria salute ed incolumità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021)Naturale diè appena passato il Servizio Giardini del XV municipio del Comune di Rima, per svuotare i cestini lungo i percorsi superiori. Esternamente al muretto perimetrale del Centro Ippico, si è creata unadi plastica e non solo. Contestualmente è stata segnalata la vandalizzazione dei sentieri da parte dei ciclisti che ne rendono il terreno scosceso è pericoloso per anziani e bambini, che non trovano più ne le staccionate ne la cartellonistica montate a suo tempo da Lega Ambiente. Molti bambini percorrono quotidianamente il sentiero che porta alladientrando dal centro Don Orione, e potrebbero mettere a rischio la propria salute ed incolumità ...

