Dead by Daylight sta per ricevere la modalità per daltonici ma il commento di uno sviluppatore fa discutere (Di venerdì 22 gennaio 2021) A seguito di molte proteste da parte di una fetta di giocatori, lo studio di sviluppo di Dead by Daylight ha annunciato di essere al lavoro su una modalità per daltonici. Questa modalità avrà diverse varianti per far fronte a tutti i tipi di daltonismo: attualmente non c'è ancora una data di uscita, ma lo studio ha promesso che arriverà a breve. Tutto perfetto quindi? Non proprio. L'annuncio di questa modalità è arrivato dopo che diverse persone hanno condiviso su Twitter il video della diretta streaming di uno degli sviluppatori del gioco. In questa breve clip lo sviluppatore afferma in tono infastidito: "Sta diventando davvero noioso solo chiacchierare sulla modalità per daltonici tutto il tempo, l'abbiamo sentito un milione di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 22 gennaio 2021) A seguito di molte proteste da parte di una fetta di giocatori, lo studio di sviluppo dibyha annunciato di essere al lavoro su unaper. Questaavrà diverse varianti per far fronte a tutti i tipi di daltonismo: attualmente non c'è ancora una data di uscita, ma lo studio ha promesso che arriverà a breve. Tutto perfetto quindi? Non proprio. L'annuncio di questaè arrivato dopo che diverse persone hanno condiviso su Twitter il video della diretta streaming di uno degli sviluppatori del gioco. In questa breve clip loafferma in tono infastidito: "Sta diventando davvero noioso solo chiacchierare sullapertutto il tempo, l'abbiamo sentito un milione di ...

Gli sviluppatori di Dead by Daylight stanno lavorando ad una modalità per daltonici, ma il commento di uno di loro fa discutere.

