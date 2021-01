Crisi governo: Iv apre, i centristi chiedono un Conte ter per sbloccare lo stallo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Crisi governo Italia Viva riapre il confronto con Palazzo Chigi, i centristi pongono condizioni, chiedendo un Conte ter per risolvere la situazione. Intanto, il tempo stringe: mercoledì... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 22 gennaio 2021)Italia Viva riil confronto con Palazzo Chigi, ipongono condizioni, chiedendo unter per risolvere la situazione. Intanto, il tempo stringe: mercoledì...

marcotravaglio : BALLE VAGANTI La crisi di governo, sventata o rinviata, ha lasciato nell’aria uno sciame di balle volanti che rimb… - Mov5Stelle : Il Governo ha avuto la fiducia sia alla Camera che al Senato nonostante la crisi incomprensibile generata da Matteo… - LegaSalvini : IL TEMPO: 'CRISI DI GOVERNO, MATTARELLA CI LIBERI DALLA MAGGIORANZA DI CIAMPOLILLO' - MichelaRoi : RT @La7tv: #lariachetira Crisi di governo, Augusto #Minzolini: 'Se sei in una situazione del genere: vai al Quirinale, si aprono le consult… - neweuropeansRMA : RT @FrancescoBechis: L'Italia è quel Paese stupendo in cui i giornalisti chiedono a un magistrato se 'non poteva attendere almeno la fine d… -