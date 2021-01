“Con questo Parlamento impossibile lavorare”. Il centrodestra si appella a Mattarella (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen – “Con questo Parlamento è impossibile lavorare“: il centrodestra chiede a Mattarella di intervenire per porre fine a una “minoranza di governo” che non può andare avanti con i voti dei senatori a vita e di “volenterosi” sparsi qua e là. “Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno manifestato al presidente della Repubblica – a nome dell’intero centrodestra – la grande preoccupazione per la condizione dell’Italia“, si legge in un comunicato al termine dell’incontro al Quirinale. centrodestra spera nella “saggezza” di Mattarella “Mentre emergenza sanitaria ed economica si abbattono su famiglie e imprese – sottolinea la nota congiunta del centrodestra -, il voto di martedì ha certificato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen – “Con“: ilchiede adi intervenire per porre fine a una “minoranza di governo” che non può andare avanti con i voti dei senatori a vita e di “volenterosi” sparsi qua e là. “Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno manifestato al presidente della Repubblica – a nome dell’intero– la grande preoccupazione per la condizione dell’Italia“, si legge in un comunicato al termine dell’incontro al Quirinale.spera nella “saggezza” di“Mentre emergenza sanitaria ed economica si abbattono su famiglie e imprese – sottolinea la nota congiunta del-, il voto di martedì ha certificato ...

BentivogliMarco : il freddo che prova questo bambino e' il nostro disinteresse, il gelo della nostra indifferenza per la catastrofe u… - Mov5Stelle : Il Governo ha avuto la fiducia sia alla Camera che al Senato nonostante la crisi incomprensibile generata da Matteo… - luigidimaio : Fare politica significa mettersi al servizio dei cittadini e dell’interesse collettivo. Il @Mov5Stelle difenderà se… - vittori98888534 : RT @giulipaglianiti: È difficile starmi vicino, capisco chi non riesce, sono strana, ho un passato che mi ha segnata. Tendo ad essere since… - kisimaio : Roma: passaggi pedonali illuminati di notte, necessaria nelle zone periferiche dove non ci sono semafori, incroci p… -