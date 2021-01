Challenge su TikTok, non ce l’ha fatta la bambina di 10 anni ricoverata in ospedale (Di venerdì 22 gennaio 2021) È morta la bambina di 10 anni ricoverata in ospedale a Palermo dopo aver partecipato ad una Challenge su TikTok che prevedeva una sfida di soffocamento estremo. Non ce l’ha fatta la bambina di 10 anni ricoverata all’ospedale di Cristina di Palermo dopo aver partecipato ad una Challenge sull’applicazione TikTok. La piccola, che era arrivata L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 22 gennaio 2021) È morta ladi 10ina Palermo dopo aver partecipato ad unasuche prevedeva una sfida di soffocamento estremo. Non celadi 10all’di Cristina di Palermo dopo aver partecipato ad unasull’applicazione. La piccola, che era arrivata L'articolo proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : Prova estrema sui social, morte cerebrale per bimba. Si è legata la cintura alla gola per partecipare su #TikTok, u… - fanpage : Le condizioni della piccola sono gravissime. Una challenge su TikTok che le può essere fatale. - Corriere : Il cellulare della bambina è stato sequestrato per accertare se il gesto sia stato davvero ispirato da un video sul… - RADIOBRUNO1 : La piccola era arrivata in ospedale in condizioni disperate #Palermo #bambina #challenge #TikTok #22gennaio… - GroiLeone : RT @sciarma: Blackout challenge: l’orribile gioco che avrebbe causato la morte di una bambina -