Uomini e Donne | Cristian e Tara | emerge la verità sul riavvicinamento

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 21 gennaio 2021)Gallella eGabrieletto si sono davvero riavvicinati, come si mormora da un paio di settimane? La storica coppia di, che qualche mese fa aveva annunciato la separazione, attualmente è protagonista di un vero e proprio mistero che solletica la curiosità dei loro fan (e non solo). Sì, perché appare ormai certo chesia tornata a Roma e che sul suo dito compaia ancora l’anello di fidanzamento, ma bastano davvero questi indizi per dimostrare senza ombra di dubbio che ci stanno riprovando? Di certo nessuno dei due ha intenzione di pronunciarsi sulla cosa. Siache(che sui social appare davvero di rado) non rispondono alle domande fatte sotto i loro profili, ma c’è chi giura sia perché non sanno neanche loro cosa dire. In altre ...