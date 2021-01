Una scommessa quando ti aspetti certezze: Kokorin, la Fiorentina gioca d'azzardo (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Fiorentina punta su Aleksandr Kokorin, attaccante dal passato burrascoso in arrivo dallo Spartak Mosca Leggi su 90min (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lapunta su Aleksandr, attaccante dal passato burrascoso in arrivo dallo Spartak Mosca

Ultime Notizie dalla rete : Una scommessa Giuseppe e Veronica innamorati della cucina "Una scommessa che ci ha ripagato" LA NAZIONE Una scommessa quando ti aspetti certezze: Kokorin, la Fiorentina gioca d'azzardo

Quando sei impantanato in una faticosa lotta per non soccombere, per non retrocedere, il primo impulso sarebbe quello di cercare un appiglio sicuro. A rigor di ...

Sale scommesse, imprenditrici in piazza contro il governo. «Con le chiusure boom di giocate illegali»

Lavoratrici ed imprenditrici del gioco legale tornano in piazza oggi, dalle 15 alle 19 a Montecitorio, per manifestare contro la chiusura delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

