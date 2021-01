Ultime Notizie Roma del 21-01-2021 ore 15:10 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Lorenzo Cesa si dimette da segretario dell’ UDC dopo essere stato colpito da un avviso di garanzia durante la Maxi retata anti Ndrangheta avviata oggi dalla Procura di Catanzaro nel corso dell’operazione chiamata a basso profilo è stata perquisita la casa Romana che si dichiara estraneo ai fatti è stato arrestato anche l’assessore al bilancio della Calabria Franco Talarico e sono finita in carcere 13 persone e 35 domiciliari coinvolti i vertici delle ndrine di Crotone Isola Capo Rizzuto è Cutro sequestrati beni per oltre 100 milioni di euro la movimentazione invece da disegnare lo supererebbe i 300 milioni di euro in mattinata la conferenza stampa con il procuratore capo Nicola Gratteri terzo trimestre del 2020 il debito italiano sale al 154,2% ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Lorenzo Cesa si dimette da segretario dell’ UDC dopo essere stato colpito da un avviso di garanzia durante la Maxi retata anti Ndrangheta avviata oggi dalla Procura di Catanzaro nel corso dell’operazione chiamata a basso profilo è stata perquisita la casana che si dichiara estraneo ai fatti è stato arrestato anche l’assessore al bilancio della Calabria Franco Talarico e sono finita in carcere 13 persone e 35 domiciliari coinvolti i vertici delle ndrine di Crotone Isola Capo Rizzuto è Cutro sequestrati beni per oltre 100 milioni di euro la movimentazione invece da disegnare lo supererebbe i 300 milioni di euro in mattinata la conferenza stampa con il procuratore capo Nicola Gratteri terzo trimestre del 2020 il debito italiano sale al 154,2% ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: 10.497 nuovi positivi e 603 vittime - sole24ore : Coronavirus oggi. La Cina introduce quarantena di 28 giorni per chi viene dall’estero. Germania, verso obbligo di m… - fanpage : Focolaio Covid in Ospedale. - g_iallorossi : Brutte notizie da #Trigoria: #Mkhitaryan e #Pedro non si sono allenati in gruppo per problemi muscolari. Sono in du… - CorriereCitta : #Fidanzati e parenti, chi si può raggiungere fuori Regione: le nuove regole, come fare con le seconde case… -