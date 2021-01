Sherlock Holmes: Chapter One tra durata, storia e molto altro in un nuovo video (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo l'annuncio lo scorso anno, Frogwares torna a parlare di Sherlock Holmes: Chapter One e lo fa attraverso un video della durata di cinque minuti circa che racchiude una serie di domande e risposte sul loro prossimo gioco. Gli argomenti includono la durata dell'avventura open world, che secondo gli sviluppatori consisterà in cinque missioni principali e che per portarle a termine ci vorranno circa 12 ore, oltre a più di 30 missioni secondarie che portano il tempo di gioco totale a circa 40-50 ore per chi si dedica a vedere assolutamente tutto ciò che il gioco ha da offrire. Il video rivela anche che la storia principale del gioco si concentrerà su Sherlock che indaga sulla morte di sua madre, ma cerca inoltre di dimostrare di essere ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo l'annuncio lo scorso anno, Frogwares torna a parlare diOne e lo fa attraverso undelladi cinque minuti circa che racchiude una serie di domande e risposte sul loro prossimo gioco. Gli argomenti includono ladell'avventura open world, che secondo gli sviluppatori consisterà in cinque missioni principali e che per portarle a termine ci vorranno circa 12 ore, oltre a più di 30 missioni secondarie che portano il tempo di gioco totale a circa 40-50 ore per chi si dedica a vedere assolutamente tutto ciò che il gioco ha da offrire. Ilrivela anche che laprincipale del gioco si concentrerà suche indaga sulla morte di sua madre, ma cerca inoltre di dimostrare di essere ...

GamingTalker : Sherlock Holmes Chapter One, nuovi dettagli tra durata, missioni, storia e altro ancora - Eurogamer_it : Nuovo video per #SherlockHolmesChapterOne. - IGNitalia : Il detective creato da Sir Arthur Conan Doyle si prepara a una nuova avventura nel mondo videoludico: ecco gli ulti… - AnnaMaddalena4 : #ilparadisodellesignore #cattegaris Lucianone - Sherlock Holmes ha intrapreso una vasta ricerca della sua amata Cl… - LuluGa_8 : RT @ProfCampagna: Come da voi richiesto, ecco il primo gruppo che accederà agli ottavi della #ChampionsBookLeague: - Delitto e castigo; - I… -

Ultime Notizie dalla rete : Sherlock Holmes Sherlock Holmes: Chapter One, arrivano nuovi dettagli da Frogwares Game Legends Sherlock Holmes: Chapter One tra durata, storia e molto altro in un nuovo video

Dopo l'annuncio lo scorso anno, Frogwares torna a parlare di Sherlock Holmes: Chapter One e lo fa attraverso un video della durata di cinque minuti circa che racchiude una serie di domande e risposte ...

Gli studenti sentinelle Nasce documento condiviso

Il sindaco e l’assessore all’istruzione hanno ascoltato le segnalazioni dei rappresentanti di istituto sulle criticità legate al rientro sui banchi ...

Dopo l'annuncio lo scorso anno, Frogwares torna a parlare di Sherlock Holmes: Chapter One e lo fa attraverso un video della durata di cinque minuti circa che racchiude una serie di domande e risposte ...Il sindaco e l’assessore all’istruzione hanno ascoltato le segnalazioni dei rappresentanti di istituto sulle criticità legate al rientro sui banchi ...