Sci alpino, i pluri-vincitori sulla Streif di Kitzbuehl. Didier Cuche detiene il record di successi in discesa

Streif è sinonimo di leggenda. Una pista iconica, uno dei templi sacri della velocità. Questo fine settimana la Coppa del Mondo di sci alpino approda proprio a Kitzbuehel per una tre giorni con due discese e supergigante. Chi vince sulle nevi austriache entra di diritto nella storia, mettendo il proprio nome al fianco dei più grandi campioni di sempre. Il re della Streif è lo svizzero Didier Cuche, capace di salire sul gradino più alto del podio in discesa per ben cinque volte. Il primo successo (anche in carriera) risale al 1998 con una discesa in due manches, poi sono arrivate le vittorie nel 2008, 2010 (con anche la doppietta in superG), 2011 e 2012. Nessuno nella storia come l'elvetico, che ha saputo anche fare meglio di due altre leggende come Karl Schranz e Franz ...

