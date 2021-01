Redditi | Eugenio Stabile in vetta alla classifica dei consiglieri più ricchi

(Di giovedì 21 gennaio 2021) di Erika Noschese, Ermanno Guerra, Ciro Russomando: sono icomunali sul podio dei piùdi Palazzo di Città. Questo emerge ddichiarazione deipubblicata ieri mattina sul sito istituzionale del Comune di Salerno. Il consigliereè indubbiamente il Paperone di Palazzo Guerra con un reddito complessivo pari a 129.044 euro e un imponibile pari, invece, a 122.304 euro; a seguire il consigliere Ermanno Guerra con un reddito complessivo pari a 105.606 euro. Poi, troviamo ancora il dottor Ciro Russomando, capogruppo di Attiva Salerno con un complessivo pari a 96.093 euro e un reddito imponibile pari, invece, a 95.602. Un reddito imponibile pari a 91.691 per la consigliera Paky Memoli, referente del centro anti diabete ...

