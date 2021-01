Quando va in onda la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6: data e orario (Di giovedì 21 gennaio 2021) Quando va in onda la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6? Tanti telespettatori, dopo la messa in onda della quarta serata, se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: la Rai ha adottato un cambio di programmazione, quindi la puntata inizialmente prevista per giovedì 28 gennaio 2021 dovrebbe slittare al 4 febbraio 2021. La serie tv osserverà un turno di stop per lasciare spazio alla messa in onda della partita, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, tra Napoli e Spezia. Ovviamente, la situazione potrebbe variare ulteriormente. Stando alla guida tv ufficiale della Rai, giovedì 28 gennaio – a partire dalle 20:30 – Rai 1 trasmetterà l’incontro calcistico che farà “saltare” non solo Che Dio ci aiuti 6 ma anche i Soliti Ignoti, ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021)va inladi Che Dio ci6? Tanti telespettatori, dopo la messa indella quarta serata, se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: la Rai ha adottato un cambio di programmazione, quindi lainizialmente prevista per giovedì 28 gennaio 2021 dovrebbe slittare al 4 febbraio 2021. La serie tv osserverà un turno di stop per lasciare spazio alla messa indella partita, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, tra Napoli e Spezia. Ovviamente, la situazione potrebbe variare ulteriormente. Stando alla guida tv ufficiale della Rai, giovedì 28 gennaio – a partire dalle 20:30 – Rai 1 trasmetterà l’incontro calcistico che farà “saltare” non solo Che Dio ci6 ma anche i Soliti Ignoti, ...

namko_ya : quella merda continua a cavalcare l'onda dei topic più in voga del momento, anche quando non c'entrano una ceppa co… - FrancescaTGI : RT @MMmarco0: UE chiede di sequenziare tra il 5 ed il 10% dei test positivi per rintracciare le varianti. In Italia il tasso è allo 0,034%… - Micio_Theo : RT @roxxy16200611: @Ginginnigin MTR è stata perfetta in quel confessionale, sciura on fire. Quando l'ho visto pensavo ci fosse anche quell… - sissiago : RT @MMmarco0: UE chiede di sequenziare tra il 5 ed il 10% dei test positivi per rintracciare le varianti. In Italia il tasso è allo 0,034%… - roxxy16200611 : @Ginginnigin MTR è stata perfetta in quel confessionale, sciura on fire. Quando l'ho visto pensavo ci fosse anche… -