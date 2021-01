Prampolini d g WWF Italia a TPI | “Il 2021 deve essere l’anno della svolta ambientale”

Leggi su tpi

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Alessandra, 39 anni, è la nuova direttrice generale di WWF. Il Consiglio Nazionale ha scelto l’ex vicedirettore generale per succedere a Gaetano Benedetto, in carica negli ultimi cinque anni. Si trattaprima donna ad assumere questo ruolo. Forte di una formazione in Economia dello Sviluppo, con un forte focus sui temi dello sviluppo sostenibile, in particolare sull’utilizzo insostenibile delle risorse naturali e la necessità di incorporare il pilastroin una visione attuale e multidimensionale dello sviluppo,inizialmente in WWF si è occupata di cooperazione e ambiente, oltre cheriduzione degli impatti delle grandi catene a livello globale. Dopo aver temporaneamente lasciato l’associazione per altre esperienze professionali dove ha ...