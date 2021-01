Podolski, stoccata all’Arsenal: “Non si manda via in quel modo un calciatore come Ozil. A 32 anni è ancora al top” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Compagni ai tempi dell'Arsenal e in Nazionale. E probabilmente anche molto amici. Ecco perché Lukas Podolski non le manda certo a dire alla squadra Gunners in merito all'addio di Mesut Ozil, passato in queste ore al Fenerbahce. Intervenuto ai microfoni della Bild, come riportano anche i tabloid inglesi più quotati come il Sun, l'ex attaccante tedesco ha voluto esporre il suo pensiero sull'addio, non certo tranquillo, dell'ex compagno.Podolski: "Non si manda via così un giocatore come Ozil"caption id="attachment 1082909" align="alignnone" width="822" Podoloski Ozil (getty images)/caption"Onestamente sono contento che Mesut sia andato in Turchia al Fenerbahce", ha detto Podolski. "Lui ha 32 ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 21 gennaio 2021) Compagni ai tempi dell'Arsenal e in Nazionale. E probabilmente anche molto amici. Ecco perché Lukasnon lecerto a dire alla squadra Gunners in merito all'addio di Mesut, passato in queste ore al Fenerbahce. Intervenuto ai microfoni della Bild,riportano anche i tabloid inglesi più quotatiil Sun, l'ex attaccante tedesco ha voluto esporre il suo pensiero sull'addio, non certo tranquillo, dell'ex compagno.: "Non sivia così un giocatore"caption id="attachment 1082909" align="alignnone" width="822" Podoloski(getty images)/caption"Onestamente sono contento che Mesut sia andato in Turchia al Fenerbahce", ha detto. "Lui ha 32 ...

