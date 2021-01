Pandemia Covid, verso la fine? Buone notizie da Miozzo. C’è una data (Di giovedì 21 gennaio 2021) Pandemia da Covid-19, più vicini alla fine? Buone notizie da Agostino Miozzo, che si sbilancia con una previsione precisa. Ecco qual è. Tutti i dettagli Pandemia da Covid-19: tiene ancora sotto scacco il mondo intero. Le nazioni s’affannano per tenere sotto controllo il numero giornaliero dei nuovi contagi. Gli ultimi dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 21 gennaio 2021)da-19, più vicini allada Agostino, che si sbilancia con una previsione precisa. Ecco qual è. Tutti i dettaglida-19: tiene ancora sotto scacco il mondo intero. Le nazioni s’affannano per tenere sotto controllo il numero giornaliero dei nuovi contagi. Gli ultimi dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

msgelmini : Con il prossimo decreto Ristori il governo si accinge a estendere la Cig Covid, garantendo così altre 26 settimane.… - fattoquotidiano : Nuovo record assoluto di decessi in Gran Bretagna: 1.610 morti per Covid nelle ultime 24 ore: un numero mai raggiun… - Agenzia_Ansa : #Covid, isolata nuova variante in #California, uno degli Stati americani più colpiti dalla pandemia #ANSA - mar_aie : RT @spinozait: Solo una cosa è certa: nel 2100 pagheremo le accise sulla benzina per la pandemia Covid-19. [@maurofodaroni] - biagio_condo : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: i morti in #Usa superano quelli della II Guerra mondiale Ieri 4.229 le vittime, il secondo livello più alto. Quas… -