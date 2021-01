Liverpool, dove sei finito? Dominio e suicidio contro il Burnley (Di venerdì 22 gennaio 2021) La partenza del campionato lasciava presagire una nuova devastante fuga in solitaria. E invece il Liverpool sembra essersi spento sul più bello, una volta ritrovatosi in testa alla classifica in solitaria dopo la vittoria contro il Tottenham nello scontro diretto. Da lì è iniziato una serie negativa che ha trovato il culmine nelle ultime cinque gare con tre pareggi e due sconfitte.HARAKIRIL'ultimo k.o. è arrivato contro il Burnley in un match incredibile. I Reds di Jurgen Klopp hanno fallito diverse occasioni da gol, venendo puniti alla prima sbavatura difensiva. Alisson ha atterrato Barnes, che poi ha realizzato il rigore della vittoria per 1-0. Il Liverpool cade in casa dopo quattro anni e 68 partite consecutive. Un primato incredibile. Ora, però, la vetta della classifica dista sei ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 22 gennaio 2021) La partenza del campionato lasciava presagire una nuova devastante fuga in solitaria. E invece ilsembra essersi spento sul più bello, una volta ritrovatosi in testa alla classifica in solitaria dopo la vittoriail Tottenham nello sdiretto. Da lì è iniziato una serie negativa che ha trovato il culmine nelle ultime cinque gare con tre pareggi e due sconfitte.HARAKIRIL'ultimo k.o. è arrivatoilin un match incredibile. I Reds di Jurgen Klopp hanno fallito diverse occasioni da gol, venendo puniti alla prima sbavatura difensiva. Alisson ha atterrato Barnes, che poi ha realizzato il rigore della vittoria per 1-0. Ilcade in casa dopo quattro anni e 68 partite consecutive. Un primato incredibile. Ora, però, la vetta della classifica dista sei ...

