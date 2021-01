Lazio ai quarti con brivido | Muriqi stende il Parma al 90?

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Laapproda aidi finale di Coppa Italia. Ilci ha provato nel finale,ha chiuso i conti al 90?. Lastacca il pass per idi finale di Coppa Italia. Una gara, quella contro il, che in larga parte è stata dominata dalla compagine biancoceleste, ma le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Bertolca10 : Quarti di finale raggiunti per la Lazio che batte il Parma 2-1 solo al 90'. Al gol di Parolo nel primo tempo rispon… - calciodangolo_ : #LazioParma 2-1, le pagelle: #Parolo segna?, #Pereira mai banale. #Mihaila brillante??. #Lazio ai quarti di… - Angolo_Lazio : #LazioParma 2-1, le pagelle: #Parolo segna?, #Pereira mai banale. #Mihaila brillante??. #Lazio ai quarti di… - CarbonFrank : RT @riddick1979: #Muriqi al 93' porta la #Lazio ai quarti di finale di #CoppaItalia, nel frattempo a #Trigoria... - brunetti81 : blogsport: Coppa Italia. Lazio ai quarti di finale -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio quarti

La Lazio ha battuto 2-1 il Parma nell'ultimo ottavo di finale di Coppa Italia. E' la Lazio l'ultima squadra qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia. Nell'ottavo disputa ...La Lazio supera 2-1 il Parma all'Olimpico e strappa il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove troverà l'Atalanta di Gasperini. Gara tutt'altro che semplice per i biancocelesti che trovano il ...