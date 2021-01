Lagarde: Bce lascia tassi fermi e immetterà ancora liquidità con i Tltro, ma Stati utilizzino Recovery fund (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Bce ha confermato le iniezioni di liquidità con le aste Tltro che mantengono condizioni di finanziamento in generale favorevoli, ma gli Stati utilizzino fondi europei, ammonisce Lagarde Leggi su firenzepost (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Bce ha confermato le iniezioni dicon le asteche mantengono condizioni di finanziamento in generale favorevoli, ma glifondi europei, ammonisce

Agenzia_Ansa : La Banca Centrale Europea lascia i tassi d'interesse fermi: il tasso principale rimane a zero, il tasso sui deposi… - Agenzia_Ansa : La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi a zero. #Lagarde: 'Serve ancora sostegno monetario'. Conferenza stam… - MediasetTgcom24 : Bce, Lagarde: serve ancora ampio sostegno monetario #Bce - InvestingItalia : Bce, Lagarde difende politica monetaria dopo crisi governo in Italia - - GisellaPagano : La Bce lascia tassi fermi a zero. Lagarde: 'Serve ancora sostegno monetario' - Economia - ANSA -