Kamala Harris: la scena è tutta per lei. In futuro potrebbe essere Presidente (Di giovedì 21 gennaio 2021) La vice di Joe Biden ha conquistato tutti Molta dell'attenzione era tutta per lei, la vice di Joe Biden, Kamala Harris e la prima donna di colore a ricoprire un ruolo del genere. Leggi anche: USA, I LOOK SCELTI NEL GIORNO DELL'INSEDIAMENTO DI BIDEN DALLA MOGLIE JILL E DA Kamala Harris Kamala, così come il nuovo POTUS ha fatto giuramento e l'ha fatto nella mani della prima giudice della Corte Suprema di origini ispaniche, Sonia Sotomayor. Un'immagine nuova, in un America che "torna a essere" multietnica dopo il periodo, che la stragrande maggioranza dei cittadini USA vuole dimenticare, di Trump. Leggi anche: USA, Joe Biden ha scelto la sua vice: Kamala Harris It's an honor to be your Vice President. pic.twitter.com/iM3BxJzz6E — Vice ...

