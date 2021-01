Il Barcellona mette in cassa integrazione 176 tecnici della mitica “cantera” (Di giovedì 21 gennaio 2021) C’era una volta la mitica “cantera” del Barcellona, che tanti campioni ha sfornato nel corso degli anni. E chissà se la sua leggenda sopravviverà alla crisi. Il Barcellona ha deciso di ricorrere all’Erte (expediente de regulación temporal de empleo), una sorta di cassa integrazione, per i suoi tecnici di base. Gli allenatori delle giovanili. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, e ripreso da Calcio e Finanza, per ben 176 tecnici di base si applicherà un Erte del 50%, con la società catalana che garantirà la copertura fino all’85% degli stipendi. Il club, considerato che il calcio minore in Catalogna è fermo ormai da ottobre, cerca di risparmiare quel che può. Ma questo nuovo Erte non è stato negoziato e viene applicato unilateralmente adducendo cause ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) C’era una volta la” del, che tanti campioni ha sfornato nel corso degli anni. E chissà se la sua leggenda sopravviverà alla crisi. Ilha deciso di ricorrere all’Erte (expediente de regulación temporal de empleo), una sorta di, per i suoidi base. Gli allenatori delle giovanili. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, e ripreso da Calcio e Finanza, per ben 176di base si applicherà un Erte del 50%, con la società catalana che garantirà la copertura fino all’85% degli stipendi. Il club, considerato che il calcio minore in Catalogna è fermo ormai da ottobre, cerca di risparmiare quel che può. Ma questo nuovo Erte non è stato negoziato e viene applicato unilateralmente adducendo cause ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona mette Il Barcellona mette in cassa integrazione 176 tecnici della mitica "cantera" - ilNapolista ilnapolista Il Barcellona mette in cassa integrazione 176 tecnici della mitica “cantera”

Il club, considerato che il calcio minore in Catalogna è fermo ormai da ottobre, cerca di risparmiare quel che può ...

Il club, considerato che il calcio minore in Catalogna è fermo ormai da ottobre, cerca di risparmiare quel che può ...