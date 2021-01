Covid | ancora gravi le condizioni di Gresini

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Sempreledi Fausto, team manager dell’omonima squadra di MotoGP ed ex campione del mondo della classe 125, ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. “Legenerali di Fausto sono purtroppo-spiega il dottor Nicola Cilloni-. I polmoni colpiti duramente dalla malattia e da una sovrapposta infezione riescono a dare ossigeno al sangue solo aiutati dalla macchina per la ventilazione meccanica. Ènecessario mantenere addormentato quasi sempre Fausto per permettere al ventilatore meccanico di funzionare correttamente. Quando periodicamente viene svegliato, è cosciente e combattivo”. Funweek.

matteosalvinimi : #Salvini: I dati purtroppo mostrano che siamo i primi per mortalità Covid e ultimi per crescita. Lo scrive anche il… - SkyTG24 : Covid, studio Bergamo: un paziente guarito su due ha ancora sintomi - you_trend : ?? #Coronavirus: scende ancora l'indice di gravità elaborato da YouTrend. Oggi è 64, ieri era 65. Nota metodologica… - fisco24_info : Ristori, rifinanziamento cig Covid sale ancora: pacchetto di 34 settimane : Secondo quanto apprende l'Adnkronos, l… - Adnkronos : #Ristori, rifinanziamento #cig #Covid sale ancora: pacchetto di 34 settimane -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora

Agenzia ANSA

Parte oggi il Rallye di Monte Carlo, round inaugurale del WRC 2021 che questo pomeriggio entrerà nel vivo con le prime due prove speciali, in tempo per chiudere la giornata di gara entro il limite del ...Non ci sarà, tuttavia, un'ammissione generalizzata, come un anno fa: sarà condizionata al buon andamento del percorso scolastico ...