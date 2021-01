Boschi prova a ricucire: 'Mettono veti su di noi ma restiamo aperti al dialogo' (Di giovedì 21 gennaio 2021) I renziani hanno rotto. Ma adesso con le porte chiusa da parte della maggioranza rischiano di essere tagliati fuori da tutto e di avere grandi difficoltà in caso di elezioni anticipate. Per questo ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 gennaio 2021) I renziani hanno rotto. Ma adesso con le porte chiusa da parte della maggioranza rischiano di essere tagliati fuori da tutto e di avere grandi difficoltà in caso di elezioni anticipate. Per questo ...

globalistIT : - SteRen1760 : #governoConte ALTO PROFILO del sig. @GiuseppeConteIT ...alla Boschi: 'vuoi L'ONU?' ...guarda che è la NATO... no g… - lenzi_antonio : @francescoseghez Metà di Iv lascia Renzi se vota no al governo. Se togli i fedelissimi come boschi, Bellanova, fara… - PaolaTacconi : RT @lucatelese: Ecco perché adesso, Italia viva, che rischia di spaccarsi al Senato, si rifugia nell’astensione d prova a dire con la Bosch… - LEBBY4EVER : RT @lucatelese: Ecco perché adesso, Italia viva, che rischia di spaccarsi al Senato, si rifugia nell’astensione d prova a dire con la Bosch… -

Ultime Notizie dalla rete : Boschi prova Maria Elena Boschi a Conte: ‘Vogliamo fare accordi, va bene tutto’ Blasting News Italia Boschi prova a ricucire: "Mettono veti su di noi ma restiamo aperti al dialogo"

L'esponente di Italia Viva sulla crisi di governo: "Noi volevamo e vogliamo fare accordi. Quando avranno finito con il mercato delle poltrone, se vorranno, potranno parlare con noi".

Maria Elena Boschi a Conte: ‘Vogliamo fare accordi, va bene tutto’

La deputata di Iv Boschi disponibile a trattare con il governo Conte, ma dice no alla cacciata di Renzi dal partito come condizione.

L'esponente di Italia Viva sulla crisi di governo: "Noi volevamo e vogliamo fare accordi. Quando avranno finito con il mercato delle poltrone, se vorranno, potranno parlare con noi".La deputata di Iv Boschi disponibile a trattare con il governo Conte, ma dice no alla cacciata di Renzi dal partito come condizione.