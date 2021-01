Benevento, possibile stop dell’ultimo minuto: un convocato a rischio per il Torino (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La lista dei convocati è stata stilata. Sono 24 i calciatori scelti da Filippo Inzaghi per la sfida di domani sera con il Torino che aprirà la 19^ giornata di serie A, l’ultima del girone di andata. Il tecnico giallorosso ha deciso di inserire anche Roberto Insigne, uscito anzitempo a Crotone per un problema alla caviglia. L’esterno partenopeo era un dubbio calcolato, ma nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo problema per l’allenatore piacentino. Contro i granata di Davide Nicola, Inzaghi potrebbe essere costretto a fare a meno anche del mancino Daam Foulon. Il laterale ha infatti accusato un problema alla coscia destra che potrebbe costringerlo ad alzare bandiera bianca per il confronto con il Torino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1– La lista dei convocati è stata stilata. Sono 24 i calciatori scelti da Filippo Inzaghi per la sfida di domani sera con ilche aprirà la 19^ giornata di serie A, l’ultima del girone di andata. Il tecnico giallorosso ha deciso di inserire anche Roberto Insigne, uscito anzitempo a Crotone per un problema alla caviglia. L’esterno partenopeo era un dubbio calcolato, ma nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo problema per l’allenatore piacentino. Contro i granata di Davide Nicola, Inzaghi potrebbe essere costretto a fare a meno anche del mancino Daam Foulon. Il laterale ha infatti accusato un problema alla coscia destra che potrebbe costringerlo ad alzare bandiera bianca per il confronto con il. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

