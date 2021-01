Abusi di un prete sui minori a Enna, il vescovo di Piazza Armerina ascoltato in procura (Di giovedì 21 gennaio 2021) Abusi, silenzi e solitudine. Ha scritto anche a Papa Bergoglio, che ha immediatamente chiesto chiarimenti alla Curia di Piazza Armerina, uno dei giovani che a Enna avrebbe subito Abusi sessuali da un prete... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 21 gennaio 2021), silenzi e solitudine. Ha scritto anche a Papa Bergoglio, che ha immediatamente chiesto chiarimenti alla Curia di, uno dei giovani che aavrebbe subitosessuali da un...

Enna, vescovo sentito in procura per abusi sessuali del prete

Il colloquio tra il prelato e il procuratore capo Massimo Palmeri è durato circa tre ore. Tra i temi toccati, ci sarebbero anche i risultati dell'indagine del tribunale ecclesiastico di Palermo a cari ...

