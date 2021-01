“Vuoi uscire?”. E Maria Teresa crolla. La confessione in lacrime al GF Vip: cosa è successo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Per Maria Teresa Ruta è un periodo davvero complicato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice sta vivendo una serie di emozioni contrastanti dopo 4 mesi all’interno della casa più spiata d’Italia. Tommaso Zorzi ha tentato di tranquillizzarla, invitandola a confidarle il suo stato d’animo e ammettendo: “Oggi avevi lo sguardo un po’ perso”, ha detto Zorzi e a quel punto Maria Teresa si è confidata. La conduttrice era seduta sul divano insieme all’influencer e ad ascoltarla c’erano anche Stefania Orlando, Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga. Maria Teresa Ruta ha spiegato: “Starei qua ma mi sento egoista. Mia mamma non la vedo dal 2 luglio. Sento che comincio a non essere più serena”. Ha ammesso di non riuscire a esprimere ciò che sta provando. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) PerRuta è un periodo davvero complicato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice sta vivendo una serie di emozioni contrastanti dopo 4 mesi all’interno della casa più spiata d’Italia. Tommaso Zorzi ha tentato di tranquillizzarla, invitandola a confidarle il suo stato d’animo e ammettendo: “Oggi avevi lo sguardo un po’ perso”, ha detto Zorzi e a quel puntosi è confidata. La conduttrice era seduta sul divano insieme all’influencer e ad ascoltarla c’erano anche Stefania Orlando, Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga.Ruta ha spiegato: “Starei qua ma mi sento egoista. Mia mamma non la vedo dal 2 luglio. Sento che comincio a non essere più serena”. Ha ammesso di non ria esprimere ciò che sta provando. ...

