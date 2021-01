Vertice Conte-leader, si va avanti con rafforzamento della maggioranza. Premier da Mattarella (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Vertice in videoconferenza tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i leader e i capi delegazione delle forze di maggioranza è terminato da pochi minuti. Stando a quanto riportato da alcune fonti di governo, è stata ribadita la volontà di proseguire con l’allargamento della maggioranza stipulando un patto di legislatura e continuando a portare avanti l’attività di governo. Il Premier Conte, dopo il voto di fiducia ottenuto lunedì alla Camera e ieri al Senato, dovrebbe recarsi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilin videoconferenza tra il presidente del Consiglio Giuseppe, ie i capi delegazione delle forze diè terminato da pochi minuti. Stando a quanto riportato da alcune fonti di governo, è stata ribadita la volontà di proseguire con l’allargamentostipulando un patto di legislatura e continuando a portarel’attività di governo. Il, dopo il voto di fiducia ottenuto lunedì alla Camera e ieri al Senato, dovrebbe recarsi al Quirinale dal PresidenteRepubblica Sergio. SportFace.

