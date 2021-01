Ue, presidente Michel invita Joe Biden a vertice straordinario (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parlando alla plenaria del Parlamento europeo, si è rivolto al nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden. 'Nel primo giorno del suo mandato - ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ildel Consiglio europeo, Charles, parlando alla plenaria del Parlamento europeo, si è rivolto al nuovodegli Stati Uniti Joe. 'Nel primo giorno del suo mandato - ha ...

