Traffico Roma del 20-01-2021 ore 18 | 30

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione nessuna variazione rispetto al precedente aggiornamento sulle Grande Raccordo Anulare Dov’è ilrimane intenso ma senza disagi di rilievo a Laurentina e la diramazioneSud mentre in interna possibili rallentamenti tra Tiburtina e Prenestina anche per la presenza di un incidente tutto regolare Anche perché in uscita daviaggia sulla tratta della A24 dove gli spostamenti maggiori sono in prossimità di Tor Cervara verso il grande non si escludono rallentamenti a causa della circolazione sostenuta su via del Foro Italico a Corso di Francia via Salaria perché diretta a San Giovanni mentre sulla tangenziale est consuetointenso tra via dei Monti Tiburtini e le bivio A24 verso viale Castrense per stare attento su via Cavour a causa di un ...