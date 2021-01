Tommaso Zorzi choc: "Sono stato picchiato dal mio ex" - (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Carlo Lanna Durante una chiacchierata con la Salemi, Tommaso Zorzi rivela che da ragazzo è stato malmenato da un suo ex. E ricorda l'accaduto con un peso sul cuore La tensione è molto alta nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’annuncio da parte di Signorini sul prolungamento, gli inquilini cominciano ad essere stanchi e stressati. E si notano i primi segni di questo disagio. Tommaso Zorzi, ad esempio, provato da tutto questo, si lancia in alcune rivelazioni sul suo passato. Le affida a Giulia Salemi che ascolta scioccata quello che accaduto al celebre influencer di Milano. Zorzi, qualche tempo fa, aveva rivelato di aver subito una violenza da parte del suo ex, ma non era mai sceso nei dettagli. Ora sente il bisogno di farlo e il racconto, ripreso dalle telecamere, ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Carlo Lanna Durante una chiacchierata con la Salemi,rivela che da ragazzo èmalmenato da un suo ex. E ricorda l'accaduto con un peso sul cuore La tensione è molto alta nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’annuncio da parte di Signorini sul prolungamento, gli inquilini cominciano ad essere stanchi e stressati. E si notano i primi segni di questo disagio., ad esempio, provato da tutto questo, si lancia in alcune rivelazioni sul suo passato. Le affida a Giulia Salemi che ascolta scioccata quello che accaduto al celebre influencer di Milano., qualche tempo fa, aveva rivelato di aver subito una violenza da parte del suo ex, ma non era mai sceso nei dettagli. Ora sente il bisogno di farlo e il racconto, ripreso dalle telecamere, ...

