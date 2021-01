Spider-Man 2 per PS5 si avvicina? Insomniac Games si espande per un progetto segreto ' molto cool'

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)continua are il suo team con un'altra assunzione di un certo peso, dopo l'ex Naughty Dog John Sweeney. Si tratta della writer Jamie Mayer, famosa per aver lavorato in passato al Sundance Institute e scritto la novel Painless. Mayer ha annunciato attraverso Twitter di essere al lavoro cona un" non ancora annunciato ufficialmente. Pensando ai nomi di rilievo entrati nel team e allo studio stesso, in molti credono chestia rinnovando il suo staff per buttarsi a capofitto nello sviluppo di-Man 2 dopo Miles Morales. Leggi altro...