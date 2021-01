Setien: “Il Barcellona mi deve ancora 4 milioni di euro” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Finirà in tribunale il contenzioso tra Quique Setién e il Barcellona. Il tecnico infatti non ha ancora ricevuto da parte del club blaugrana la parte spettante degli emolumenti dopo la risoluzione del contratto. Lo ha dichiarato proprio Setién nella serata di martedì nel corso di un intervento alla trasmissione “El Larguero” su Cadena SER. La cifra ammonta a quattro milioni di euro lordi, previsti dal contratto per la stagione 2020/2021. Lo scorso dicembre l’allenatore aveva citato a giudizio il Barcellona per “violazione del contratto“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Finirà in tribunale il contenzioso tra Quique Setién e il. Il tecnico infatti non haricevuto da parte del club blaugrana la parte spettante degli emolumenti dopo la risoluzione del contratto. Lo ha dichiarato proprio Setién nella serata di martedì nel corso di un intervento alla trasmissione “El Larguero” su Cadena SER. La cifra ammonta a quattrodilordi, previsti dal contratto per la stagione 2020/2021. Lo scorso dicembre l’allenatore aveva citato a giudizio ilper “violazione del contratto“. SportFace.

