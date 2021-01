Saronno tra le prime 10 città d’ Europa per morti da smog (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Era – è proprio il caso di dirlo – nell’aria, ora i dati lo confermano: Saronno è tra le città in Europa dove si muore di più a causa delle polveri sottili da inquinamento. Lo rivela uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Utrecht, del Global Health Institute di Barcellona e del Tropical and Public td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Era – è proprio il caso di dirlo – nell’aria, ora i dati lo confermano:è tra leindove si muore di più a causa delle polveri sottili da inquinamento. Lo rivela uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Utrecht, del Global Health Institute di Barcellona e del Tropical and Public td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Più di 52mila morti premature, che avvengono ogni anno in quasi mille città europee potrebbero essere evitate applicando le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulle polveri sottili ...

Brescia e Bergamo prime città in Europa per morti da smog: lo studio sulla rivista Lancet

Brescia e Bergamo condividono un non invidiabile primato: sono le città in Europa col più alto numero di decessi prematuri a causa dello smog ...

Più di 52mila morti premature, che avvengono ogni anno in quasi mille città europee potrebbero essere evitate applicando le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle polveri sottili ...Brescia e Bergamo condividono un non invidiabile primato: sono le città in Europa col più alto numero di decessi prematuri a causa dello smog ...