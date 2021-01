Parma | D’Aversa | “Mi aspetto la solita Lazio | serve il piglio giusto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Sicuramente è una gara da affrontare come sempre col, per il valore dell’avversario e per il valore della sfida. Credo che ogni partita vada affrontata con la massima determinazione, il massimo impegno, con l’obiettivo di fare sempre un risultato a prescindere dalle difficoltà che possono esserci e che non devono mai diventare un alibi“. Esordisce così ai microfoni del sito ufficiale delCalcio 1913 il tecnico degli emiliani Roberto, in vista della sfida contro lain programma giovedì e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. “Questa partita è un’opportunità per coloro che scenderanno in campo” ha sottolineato il tecnico, “Coloro che non figurano tra i convocati, non figurano perché dobbiamo essere bravi e fortunati per cercare di recuperarli per la ...